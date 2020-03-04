بوتين يستبق زيارة أردوغان باجتماع مع مجلس الأمن الروسي

عقد الرئيس الروسي فلايدمير بوتين، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الأمن ببلاده، تناول خلاله الزيارة المزمعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى موسكو، الخميس، والتطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين، أن بوتين عقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي.

وأضاف البيان، أن الاجتماع تناول التطورات الأخيرة في إدلب شمال غربي سوريا، فضلا عن علاقات بلاده مع تركيا، إلى جانب التحضيرات المتخذة للزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بيانا، قالت فيه إن أردوغان سيتوجه الخميس، إلى روسيا في زيارة عمل ليوم واحد، لمناقشة الأوضاع في إدلب.