خفر السواحل التركي ينقذ 58 مهاجراً قبالة سواحل ولاية أنطاليا

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 58 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قاربين مطاطيين طلبوا المساعدة في مياه البحر بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وذكرت مصادر في خفر السواحل التركية، الأربعاء، أن فرق السواحل توجهت إلى جزيرة "غورملي" قبالة سواحل قضاء "كاش" التابع للولاية، استجابة لنداء استغاثة من مهاجرين غير نظاميين.

وأنقذت الفرق 40 مهاجراً أفغانياً، بينهم نساء وأطفال، ومهاجرا باكستانيا واحدا.

وفي سياق متصل أنقذت فرق خفر السواحل التركية 17 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية، بعد أن دفع خفر السواحل اليونانية قاربهم المطاطي نحو المياه الإقليمية التركية.