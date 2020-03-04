سفير الكويت بأنقرة يبحث مع مدير شركة صناعات دفاعية تركية آفاق التعاون

بحث سفير دولة الكويت لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي، الأربعاء، مع المدير العام لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش TUSAŞ "تمل كوتيل، آفاق التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الزواوي بمكتبه في مقر السفارة، كوتيل، وفق بيان صدر عن مكتب السفير.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق ومجالات التعاون بين دولة الكويت، وشركة "توساش" التركية.

واحتلت "توساش" المرتبة 69 في تصنيف مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية عام 2019.

وحصلت "توساش" على المرتبة 69 في القائمة العالمية، بعد إسهاماتها الكبيرة في العديد من المنتجات التركية المحلية، مثل طائرات مسيرة، ومروحيات "أتاك" و"العنقاء" و"غوك باي" والمقاتلة المحلية.

وفي 2017، بلغت ميزانية الشركة مليارا و89 مليون دولار، لكنها تراجعت في العام التالي بنسبة 4 بالمئة، لتستقر عند مليار و50 مليون دولار.1900 اجرة البيت