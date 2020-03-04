مقتل لاجئ وإصابة 5 آخرين برصاص الشرطة اليونانية إثر محاولتهم عبور الحدود

أعلنت ولاية أدرنة التركية، مقتل مهاجر غير نظامي وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز على المهاجرين.

وبحسب بيان صادر عن الولاية، الأربعاء، فإن الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية، أطلقت قنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والبلاستيكي، على المهاجرين المتواجدين في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الأراضي التركية واليونانية.

وأشار البيان إلى مقتل مهاجر وإصابة 5 آخرين، جراء ممارسات السلطات اليونانية.

وأوضح البيان أن وفداً تركياً مكوناً من 8 برلمانيين أتراك يتقدمهم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حسن تشاووش أوغلو، زار المنطقة لتفقد أحوال المهاجرين، وكان شاهداً على ما تعرض له المهاجرون.

وأضاف أن النيابة العامة في ولاية أدرنة فتحت تحقيقاً حول ما آلت إليه ممارسات السلطات اليونانية.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداء من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر، أنّ عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألف و469 مهاجرا. حتى الساعة 09.15 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي لتركيا.