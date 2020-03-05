واشنطن تدعو الأوروبيين إلى دعم تركيا بنشر "الباتريوت" قرب إدلب

دعا مسؤول أميركي كبير، اليوم الخميس، الأوروبيين إلى تقديم دعم أكبر لتركيا في سوريا في جهودها الهادفة إلى إحلال السلام في إدلب السورية، ملمحاً إلى ضرورة نشر صواريخ الباتريوت قرب الحدود مع سوريا في إطار الناتو.

وأعلن الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري خلال مؤتمر في اسطنبول خصص للوضع في محافظة إدلب شمال غرب سوريا أن "هناك خطوات دبلوماسية عديدة اتخذناها أو يمكن أن نتخذها بما في ذلك تحرك الأوروبيين" لمساعدة تركيا.

وأضاف: "من المبادىء التي أيدها الرئيس دونالد ترامب والكونغرس الأميركي هو ضرورة بذل جهد جماعي ليس فقط من قبل تركيا والولايات المتحدة بل أيضا من حلفائنا في الأطلسي أساسا، الأوروبيين".

وتابع: "ندفع بالأوروبيين للمساهمة بشكل كبير. على سبيل المثال صواريخ باتريوت الدفاعية الاسبانية المنتشرة حاليا في تركيا على قاعدة انجرليك. نريد أن نرى خطوات أخرى مشابهة من قبل الأطلسي".

وتسببت هجوم النظام السوري وقصفه وحليفه الروسي جواً على أحياء المدنيين بكارثة إنسانية أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص نحو الحدود التركية هرباً من تقدم قوات الأسد.

وبعد اجتماع في بروكسل في 28 شباط/ فبراير أكد الأطلسي وتركيا عضو فيه، دعمه لأنقرة بعد مقتل جنودها في الغارات في سوريا لكنه لم يتخذ أي خطوة ملموسة جديدة لمساعدة تركيا.

وأكد جيفري أن شراء تركيا منظومة "س-400" الروسية للدفاع الجوي التي ترفضها واشنطن بسبب عدم تماشيها مع ترتيبات الأطلسي، عقبة أمام ارسال مساعدة عسكرية أميركية لأنقرة التي طلبت نظام باتريوت.

وقال: "ندرس سبل ايجاد حل لكن حاليا هذا يطرح مشكلة. لكن بعيدا عن هذه المسألة سنرى ما يمكننا القيام به".

ورأى جيفري أنه من المستبعد حصول مواجهة مباشرة بين تركيا وروسيا في إدلب محذرا بأن "سوريا هي البلد التي يقوض فيها الواقع حتى أفضل النوايا".