طالبو اللجوء يواصلون عبور الحدود من تركيا إلى اليونان

تواصل مجموعات من طالبي اللجوء، العبور من المناطق الحدودية التركية نحو الأراضي اليونانية، بهدف الوصول إلى أوروبا، رغم المخاطر.

ورصدت كاميرات الصحفيين، ليلة الخميس-الجمعة، طالبي لجوء يتوجهون نحو جزيرة "إستانكوي" (كوس) اليونانية، انطلاقا من سواحل قضاء بودروم بولاية موغلا غربي تركيا.

وفي تصريحات للصحفيين، قال بعض من هؤلاء، وعددهم حوالي 40 شخصًا، إنهم كانوا سعداء بحسن ضيافة الأتراك.

وأوضحوا أنهم اشتروا قاربين مطاطيين مقابل ألف دولار، من أجل الذهاب إلى أوروبا.

واضطر طالبوا اللجوء، وبينهم نساء، إلى ترك أمتعتهم الشخصية قبيل الانطلاق بالقاربين من ساحل "فنار بورنو" بالقضاء التركي نحو الجزيرة اليونانية.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 فبراير/ شباط الفائت، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.