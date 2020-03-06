وزير الدفاع التركي يتفقد وحدات الجيش على الحدود ومقر قيادة عمليات إدلب

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، جولة تفقدية لمقر عملية "درع الربيع" في ولاية هطاي جنوبي البلاد، وعددا من الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود السورية.

ورافق أكار في جولته كلا من رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائدا القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك أقيوز.

وتفقد أكار والقادة المرافقون الوحدات المنتشرة على الحدود السورية، ومن ثم توجهوا إلى مقر القيادة التكتيكية في الجيش الثاني المسؤول عن إدارة العمليات في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وأطلقت تركيا عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي.