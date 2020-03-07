تركيا ترحّل 280 إرهابيا أجنبيا منذ 11 نوفمبر

رحّلت وزارة الداخلية التركية 280 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى أمس الجمعة.

وأشارت المعلومات المتوافرة من مديرية الهجرة التابعة للداخلية، إلى استمرار عمليات ترحيل الإرهابيين الأجانب.

وبحسب المعلومات فإنه جرى ترحيل 280 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم في الفترة بين 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و6 مارس/اذار 2020.

ومن ضمن الإرهابيين المرحّلين 30 ألمانيا، و19 فرنسيا، و6 هولنديين، و6 بريطانيين، و3 سويسريين، واثنان من كل من بلجيكا والولايات المتحدة وإيرلندا والدنمارك وبلغاريا وبلاروسيا وسويسرا وأستراليا، ويوناني وكرواتي إلى جانب آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة.

وبيّنت أن عدد الإرهابيين الأجانب المرحلين منذ 2011 حتى 6 مارس/ آذار 2020، بلغ 7 آلاف و950 شخصا.

ويطلق على الأشخاص الذين سافروا خارج حدود بلادهم وانضموا إلى صفوف منظمات إرهابية لاسيما "داعش" تسمية "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال متحدث الداخلية وقتها، إن تركيا عازمة على إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش الإرهابي من مواطني الدول الأخرى".