ماذا قال أردوغان في تهنئة النساء بيومهن العالمي؟

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النساء بـ"اليوم العالمي للمرأة" الذي يصادف الثامن من مارس/آذار من كل عام.

وقال الرئيس أردوغان، في رسالة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة التركية، السبت: "أهنئ النساء باليوم العالمي للمرأة؛ فهن معلماتنا الأوائل في الإنسانية، ولهن دور حيوي في تشكيل مستقبلنا عبر تضحياتهن وجهودهن وحبهن وكفاحهن".

وأكد أردوغان أن المرأة "تُعتبر العمود الفقري للأسرة والمجتمع"، معتبرا أن "تعزيز دورها في كافة مناحي الحياة الاجتماعية يحمل أهمية كبيرة في مسيرة بلادنا نحو مستقبل مشرق".

وتابع: "انطلاقا من هذا المفهوم، نواصل العمل من أجل ضمان حصول نساءنا على جميع الفرص في مجال التعليم، والاستفادة من الخدمات الصحية على أعلى مستوى لتعزيز مكانتهن في الحياة العملية، ولزيادة مشاركتهن الرفيعة المستوى وتمثيلهن الفعال في آليات صنع القرار".

وشدد الرئيس أردوغان على "أهمية أن تتمكن النساء من طرح أرائهن في كافة مناحي الحياة، بدءا من التعليم إلى التجارة والسياسة؛ حتى يكون بمقدورهن التعبير عن مشاكل بني جنسهن، وإرشادهن باقتراحات الحلول، والقيام بدور قيادي في المجتمع".