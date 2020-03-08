أردوغان: احتفال عالم ذي ضمير متحجر بيوم المرأة نفاق

اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، أن "احتفال عالم ذي ضمير متحجر باليوم العالمي للمرأة هو نفاق بالمعنى الحرفي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال فعالية بمدينة إسطنبول نظمتها وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، الذي يوافق اليوم.

وأضاف: "عندما تنظرون إلى أنقاض الأزمة السورية المستمرة منذ سنوات طويلة سترون تحتها النساء والأطفال".

وشدد على أن بلاده "لم تر من المجتمع الدولي اهتماما بالقدر المطلوب لجرائم قتل نحو مليون شخص في سوريا رغم أن معظمهم من النساء والأطفال".

كما استنكر الرئيس التركي تعامل قوات الأمن اليونانية مع طالبي اللجوء وخاصة النساء منهم، واستخدامها العنف لمنعهم من دخول أراضيها بهدف الوصول إلى دول أوروبا الغربية.

وقال: "لم نشهد إدانة من أحد للعنف الذي يُمارس ضد طالبات اللجوء المحتشدات أمام أبواب أوروبا".

وتابع: "لم نر أحدا يرفع صوته منددا بتعامل السلطات اليونانية غير الإنساني مع طالبي اللجوء".

ودعا الرئيس أردوغان في هذا الإطار اليونان إلى فتح أبوابها أمام طالبي اللجوء، مؤكدا أنهم مجرد عابرين إلى باقي الدول الأوروبية.

وتطرق إلى مشاركته المرتقبة في اجتماع بالعاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين، لمناقشة أوضاع طالبي اللجوء مع قادة الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن تمنياته بأن يخرج هذا الاجتماع بـ"نتيجة مختلفة" حول أزمة طالبي اللجوء.