النظام يخرق اتفاق وقف إطلاق النار بإدلب ويستهدف رتلاً تركياً بالرشاشات

خرقت قوات النظام السوري اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا 15 مرة كان خلال اليوم الأول من دخوله حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس-الجمعة.

وأقدم عناصر النظام على انتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات أمس الأحد واليوم الاثنين، وأطلق النار بالرشاشات على رتل إسناد تابع للجيش التركي رغم إجراء التنسيقات اللازمة، بحسب مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن قوات النظام ألقت أيضاً 3 قذائف هاون على نقطة قريبة من وحدة تركية أخرى.

وأوضحت أن النظام بدأ بخرق الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، بعد 10 دقائق من دخوله حيز التنفيذ عند الساعة 00.01 بتوقيت تركيا، من 6 مارس/ آذار الجاري.

وبلغ عدد انتهاكات النظام في نهاية اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ 15 خرقًا، وقد استخدمت قواته أكثر من 50 قذيفة.

وتركزت الانتهاكات على مناطق معرة عليا، وفطيرة، وقسطون، وكنصفرة، والزيارة، والأبزمو، وسفوهن، والبارة، وتقاد جنوبي إدلب.

وأطلقت قوات النظام نيرانًا استفزازية على قرية الزيارة في سهل الغاب بريف حماة.

واستمرت نيران مدفعية النظام الاستفزازية لمدة ساعة مساء أمس على قرى فطيرة وكفر عويد في جبل الزاوية.

وأمس، قام رتل تابع للنظام، يضم دبابتين وناقلتي جند وعدد كبير من الميليشيات بالتقدم والتمركز في بريج ومعرة موقص.

كما تعرض رتل تابع للجيش التركي لنيران استفزازية خلال عملية إسناد بدأها أمس مع إجراء عمليات التنسيق اللازمة.

وأطلقت قوات النظام نيرانًا استفزازية على الرتل التركي من منطقة أورم الصغرى.

وسقطت 3 قذائف هاون اليوم على بعد 800 متر تقريبًا عن منطقة تضم وحدة تركية أخرى.

والخميس، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.