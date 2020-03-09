وزير الصحة التركي يؤكد خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الاثنين، أن تركيا خالية من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي إثر مشاركته في اجتماع المجلس العلمي الخاص بمكافحة كورونا في العاصمة أنقرة.

وقال الوزير "لم يتم تشخيص أي إصابة بفيروس كورونا في تركيا".

وأوضح أن بلاده تواصل إجراء التدابير الوقائية التي بدأت تطبيقها في مراحل مبكرة من ظهور الفيروس في الصين.

وأكد منع دخول الأجانب إلى تركيا من البلدان المصابة بالفيروس، خاصة الصين وإيران وإيطاليا.

ودعا قوجه المواطنين الأتراك في الخارج لزيادة إجراءاتهم الوقائية، واستخدام الأقنعة الطبية والتوجه لأقرب مركز طبي في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

وحتى ظهر الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.