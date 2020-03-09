26 دولة ترغب بالتعاون مع تركيا في مكافحة كورونا بعد تحولها إلى نموذج ناجح

تحولت إجراءات تركيا وسياساتها الوقائية الفعالة ضد فيروس كورونا الجديد إلى محط أنظار العالم مع تفشي الفيروس في معظم الدول وعدم دخوله التراب التركي، ما جعلها نموذجاً رائداً تسعى العديد من الدول إلى اقتفائه.

وتعتبر تركيا من أوائل البلدان التي أعلنت وزارة الصحة فيها البدء بنشر الكاميرات الحرارية في المطارات للكشف عن الحالات المصابة وفرض الحجر الصحي لوقف انتشار الفيروس، وفقا لمعلومات الوزارة.

وسارعت تركيا، قبل صدور بيان ذي صلة من منظمة الصحة العالمية، إلى إعلان حالة طوارئ ضد فيروس كورونا، فأوقفت الرحلات الجوية مع البلدان المعرضة لمخاطر عالية التي سجل فيها وجود للفيروس، كما أغلقت الحدود البرية مع إيران والعراق.

ووفقا لتوصيات اللجنة العلمية التركية، أقامت وزارة الصحة على عجل مستشفيات ميدانية في المناطق الحدودية، وطبقت الحجر الصحي والمراقبة لفترة 14 يومًا على جميع الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا من البلدان التي انتشر فيها الفيروس.

وفرضت وزارة الصحة الحجر الصحي على المواطنين الأتراك الذين تم إحضارهم من خارج البلاد، وجرت مراقبة حالتهم الصحية في المستشفيات لمدة 14 يومًا، مع اتخاذ كافة التدابير الطبية اللازمة.

وفي إطار التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة أيضاً، منح المؤسسات المعنية إجازات مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا، لجميع الأشخاص الذين زاروا كلًا من إيران، والصين، وإيطاليا، والعراق، وكوريا الجنوبية مؤخرًا.

وجذبت جملة التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة التركية، اهتمام العالم ولفتت الأنظار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها، حتى قبل صدور لائحة اقتراحات للتعامل من الفيروس من منظمة الصحة العالمية.

وأعربت 26 دولة عن رغبتها في تبادل المعلومات والخبرات مع تركيا من أجل التعاون في مجال تحسين الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وهذه الدول هي ألبانيا، وأذربيجان، وبلغاريا، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والجبل الأسود، وإيران، والعراق، وكوريا الجنوبية، وليبيا، ولبنان، وقرغيزيا، وكولومبيا، وإيطاليا، وكوسوفو، وشمال قبرص التركية، ومنغوليا، ومولدوفا، وجيبوتي، وأوزبكستان، وتركمانستان، وقطر، والكويت، وفيتنام، وطاجيكستان.

وقامت وزارة الصحة التركية بتطوير مجموعة تشخيص محلية للكشف السريع عن فيروس كورونا.

وتستطيع مجموعة التشخيص المطورة بموارد محلية لهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، تقديم نتائج مؤكدة في مدة تتراوح ما بين 90-120 دقيقة.

وتجري في الوقت الراهن 7 دول، هي أذربيجان واليابان وقرغيزيا وفيتنام وجيبوتي وتركمانستان وقطر، اتصالات مع وزارة الصحة التركية، للحصول على مجموعة التشخيص المطورة التي تتمتع بدرجة عالية من الدقة في توفير نتائج سريعة حول الفيروس.