اليوم العالمي للتدخين.. تركيا تقدم لمواطنيها دعماً حقيقياً للإقلاع عنه مدى الحياة

يصادف غداً الأربعاء 11 آذار اليوم العالمي لـ"عدم التدخين"، فما الذي تفعله تركيا لجعل المدخنين يستغلون هذه المناسبة في الوصول إلى الإقلاع النهائي عن التدخين مدى الحياة؟

يطبّق في ثاني أربعاء من شهر آذار من كل عام "عدم التدخين" لمدة 24 ساعة، لتشجيع المدخنين في أنحاء العالم على الإقلاع عنه تماماً، أو أخذ استراحة قصيرة من هذه العادة الموهنة. وقد بدأ تخصيص هذا اليوم للإقلاع عن التدخين لأول مرة في إنكلترا عام 1984، ومنذ ذلك الحين يحيي العالم هذه المناسبة سنوياً.

بالرغم من أننا قد لا نحتاج إلى يوم محدد لترك عادة مضرة بالصحة، إذ يمكن للمدخنين القيام بذلك في كل يوم من السنة، لكن الإقلاع عن التدخين بات أمراً ضرورياً يجب القيام به كأسلوب حياة صحية، ويجب التشجيع على تركه والبدء بالإقلاع عنه في يوم مخصص، كي لا يُرجأ هذا القرار الهام أو يُؤجل. وقد ابتكرت الجهات المختصة التركية عدداً من الطرق تمكن المدخنين من طلب المساعدة عندما يقررون البدء بهذه الرحلة الشاقة. وسواء اختار المدخن الإقلاع الكامل أو التدريجي عن التدخين، أو حتى كان في مرحلة تأمل الفكرة، فهناك عدد من الأمور المفيدة حقاً في تركيا والتي يمكن أن تساعده على البدء والتأكد من الالتزام بهذه البداية الصحية الجديدة.

الخط الساخن 171 شريان الحياة للإقلاع عن التدخين في تركيا:

خصصت تركيا خط اتصالات ساخن برقم يسهل على الذاكرة حفظه هو 171 لتقديم المشورة والدعم لمن يرغب في الابتعاد عن التدخين، وأطلقت عليه اسم "استشارات الإقلاع عن التدخين" حيث يمكن للمدخن ببساطة من خلال الاتصال بالرقم 171 الوصول إلى المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، التي يقدمها مستشارون متخصصون لديهم استعداد كبير للتحدث مع طالب الخدمة خلال الأزمات وتقديم المشورة والإرشادات حول كيفية اتباع برنامج مخصص للإقلاع عن التدخين.

وتتراوح أنواع الاستشارات من كيفية إطالة المدة بين إشعال سيجارة وأخرى، إلى معرفة كيفية ترك عادة التدخين إلى الأبد. ويتم وضع خطة عمل تتراوح بين التشجيع واقتراح طرق لمحاولة الإقلاع عن التدخين بشكل فردي، أو إعادة توجيه المتصل إلى واحدة من العيادات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد بحيث يمكن تحديد برنامج شخصي له أو وضعه تحت خطة عمل طويلة ينفذها مع الطبيب.

وتنتشر العيادات المخصصة للإقلاع عن التدخين في جميع أنحاء تركيا. ويوجد بعضها في مباني قائمة بذاتها، بينما يوجد البعض الآخر في مستشفيات عامة. وكلها مفتوحة ومتاحة للجميع بغض النظر عما إذا كان زائرها مشمولاً بالتأمين الصحي أم لا. وبعد فحص المدخن يحدد الطبيب المختص المسار الذي يجب اتباعه للتوقف عن التدخين، والذي قد يشمل مجموعة متنوعة من طرق الدعم، بدءاً من جلسات المعالجة وصولاً إلى الدواء.

اتباع طريقة "ألان كار" في تركيا:

أصبحت التوصيات التي جاءت في كتب المؤلف البريطاني "ألان كار" الطريقة الأكثر شيوعاً للإقلاع عن التدخين في جميع أنحاء العالم. بعد أن ساعد 30 مليون شخص على الإقلاع عن كل الرذائل التي تسبب الإدمان، مثل التدخين والقمار والخمر. كما أصبحت طريقته شائعة للغاية بين المدخنين الذين يسعون لإنهاء إدمانهم في تركيا. وفي كتابه الأكثر مبيعاً عام 1985 "الطريق السهل للإقلاع عن التدخين"، كرس "كار" فكرة رئيسية هي أن التدخين لا يعطي للمدخن أي ارتياح في الواقع ولكنه يخفف من أعراض انسحاب النيكوتين الذي سببته السيجارة السابقة وتشمل هذه الأعراض الشعور بالفراغ وانعدام الأمن اللذان يدفعان المدخن إلى إشعال سيجارة أخرى، ليدخل في حلقة مفرغة. وتتمثل طريقة كسرهذه الحلقة بالتغلب على الشك والخوف الناجم عن فكرة الإقلاع عن التدخين.

وفي تركيا يوجد فرع في المراكز الطبية مخصص لطريقة "كار" يسمى "طريق ألان كار السهل في تركيا". ومع وجود مراكز لهذه الطريقة في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة، تمت مساعدة الكثير من الناس على التغلب على خوفهم من الإقلاع.

تجدر الإشارة إلى أن حلقتين دراسيتين على الأقل تعقدان أسبوعياً حول الإقلاع عن التدخين في مدن مختلفة بقيادة خبراء محترفين في هذه الطريقة. وهناك أيضاً إمكانية لتنظيم حلقات دراسية للمجموعات، مثل الأصدقاء أو زملاء العمل، بالإضافة إلى ترتيب ندوات شخصية فردية. وإلى جانب ندوات الإقلاع عن التدخين، يوجد ندوات حول إدارة الإجهاد. وهناك أيضاً عدد من الكتب المسموعة والندوات المتاحة عبر الإنترنت، بما في ذلك الندوة الرئيسية التي تبلغ مدتها أربع ساعات، بالإضافة إلى حلقة موجهة نحو الأصدقاء المقربين وأفراد أسر المدخنين.