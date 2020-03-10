مع خلو البلاد من كورونا.. تركيا تحث العائدين من الخارج على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي

ألقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة باللوم على أوروبا في الاستجابة البطيئة لتفشي فيروس كورونا، وطلب من المواطنين الأتراك العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وقال الوزير قوجة في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة الاثنين، إن أكثر من 2000 اختبار أجري حتى الآن لحالات مشتبه فيها، ولم يثبت إصابة أي منها بالفيروس الذي يواصل حصد الأرواح في البلدان المجاورة لتركيا.

وأكد وزير الصحة قوجة أن تركيا قامت بالفعل بإغلاق حدودها وقلصت عدد الرحلات الجوية، لكن سلوك الدول الأخرى يعقد القضية، وأضاف: "يشكل الفيروس الذي ينتشر في جميع أنحاء إيران خطراً على المنطقة برمتها. كما أنه انتشر في إيطاليا، التي فشلت مع الأسف في اتخاذ تدابير احترازية وكانت ولا تزال استجابتها بطيئة. ولو لم تغلق تركيا حدودها مع إيران، لكان ما متوسطه 50.000 شخص سيدخل إلى تركيا أسبوعياً، ولكان من المحتمل أن نرى إصابات بالفيروس في مناطق مختلفة من بلدنا. لأن خمس هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 50.000 قد يكونوا مصابين به".

وخلال الشهر الماضي أبلغ جيران تركيا باستثناء سوريا، عن العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا. لكن الوزير قوجة كرر تأكيده عدم وجود إصابات في البلاد، وناشد المواطنين عدم تصديق الأخبار المزيفة. وقال: "أعلنت قبل بضعة أيام أننا اختبرنا 1300 حالة، واليوم وصل عدد الاختبارات إلى أكثر من 2000 حالة. وجميع نتائج الاختبارات جاءت سلبية تجاه الفيروس. وإذا ما سجلت البلاد إصابة به، فسيكون ذلك من الوافدين من الخارج". وحث قوجة الأتراك في أوروبا التي يرتفع عدد الإصابات فيها بسرعة، على "اتخاذ احتياطات خاصة بهم".

وقال إنه بالرغم من الانتشار السريع للفيروس، إلا أن الدول الأوروبية ما زالت بطيئة في اتخاذ ما يلزم من التدابير. ودعا المواطنين الأتراك في الدول الأوروبية لتجنب الخروج إذا لم يكن ضرورياً وارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة. وحثّ العائدين من الخارج على الالتزام بعزل أنفسهم مدة 14 يوماً الأولى من تاريخ وصولهم إلى تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أنشأت فور انتشار المرض، فريق عمل متكامل من الخبراء، وأصدرت تحذيرات جديدة وكشفت عن تدابير لمكافحة الفيروس. كما تم سريعاً تركيب أجهزة الفحص الحراري في المطارات لمنع دخول الركاب المصابين من الخارج، كما ألغيت في وقت لاحق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والعراق.