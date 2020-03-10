نفى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا صحة ادعاءات تحدثت عن وجود مسنة أمريكية تم تشخيص إصابتها بفيروس عقب عودتها من زيارة تركيا.

وقال قوجا في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إن السجلات تظهر أن هناك سيدة أمريكية واحدة تبلغ من العمر 86 عاماً سافرت من تيرانا إلى واشنطن عبر مطار إسطنبول دون دخول الأراضي التركية.

كما نشرت السفارة التركية بواشنطن بياناً قالت فيه إن السيدة المذكورة سافرت في 3 مارس/ آذار الجاري من تيرانا إلى واشنطن مروراً بمطار إسطنبول وإنها قضت مدة قصيرة بالمطار دون أن تخرج منه.

وكان وزير الصحة التركي قد أكد اليوم الثلاثاء، خلو البلاد من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد وإن كان احتمال وصوله البلاد لا يزال احتمالا كبيراً.

وقال قوجا "لا يوجد بلد آمن من خطر كورونا، لذا نطلب من المواطنين تجنب السفر للخارج إلا عند الضرورة، ومن القادمين إلى البلد عزل أنفسهم بالمنازل لمدة 14 يوما".