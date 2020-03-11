أقار يعلن عن ترتيبات لتسيير دوريات تركية روسية في طريق "إم 4"

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن بلاده تخطط من أجل البدء بتسيير دوريات مشتركة مع روسيا على الطريق الدولي "إم 4" بسوريا في 15 مارس/آذار الجاري.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، في أنقرة، أن اللقاءات المتبادلة مع الوفد العسكري الروسي تتواصل بشكل بنّاء وإيجابي.

وأشار إلى أن الوضع الحالي في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، هادئ عقب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين أنقرة وموسكو.

وأعرب عن تمنيه تحقيق وقف إطلاق نار دائم في إدلب، وتحقيق أجواء الاستقرار والأمن هناك لتأمين عودة المدنيين السوريين إلى ديارهم بشكل طوعي.

والخميس الماضي، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.