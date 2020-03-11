الدفاع التركية تعلن تحييد 4 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 من إرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية في منطقة هاكورك شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة صباح الأربعاء، عبر صفحتها على موقع "تويتر".

وقالت الوزارة إنه جرى تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" بعد رصد تحركاتهم بمنطقة هاكورك.

وأشارت إلى استمرار العمليات العسكرية ضد المنظمة الانفصالية في المنطقة بحزم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.