بسبب كورونا.. أردوغان يدعو الأتراك لتوخي الحيطة والحذر

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مواطني بلاده إلى توخي الحيطة والحذر، حيال الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "إن شاء الله ستتجاوز تركيا هذه المحنة دون خسائر، فلا يوجد فيروس أقوى من التدابير التي اتخذناها".

وأشار إلى أن حرص المواطنين والتدابير الشخصية التي يتخذونها، ستكون أفضل وسيلة لمواجهة كورونا.

وتابع قائلا: "أوصي المسنين والذين يعانون من ضعف في مناعة أجسادهم، بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة لفترة معينة، وإنني على ثقة بأن شعبنا سيتجاوز هذا الفيروس دون خسائر".

وفيما يخص تشخيص أول حالة إصابة بالفيروس، قال أردوغان: "أحد مواطنينا القادمين من أوروبا ظهر فيه الفيروس، وهو الآن في وضع صحي جيد ويخضع للمراقبة مع أسرته".

وأردف قائلا: "اتخذنا كافة التدابير اللازمة مبكرا، للحيلولة دون وصول فيروس كورونا إلى بلادنا".

وأكد أن وزارة الصحة التركية ستواصل تدابيرها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى، للحيلولة دون انتشار الفيروس في البلاد.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الكوادر الطبية، مبينا أن النظافة تعد من أهم وسائل الوقاية من كورونا.

وأمس أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق مناسك العمرة في السعودية ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، فيما تقدر تكلفته بمليارات الدولارات.