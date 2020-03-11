تركيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلن وزير الصحة التركي فحر الدين قوجا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بمواطن تركي.

وقال قوجا في مؤتمر صحفي إن التحاليل التي أجريت على مواطن تركي ذكر (لم يذكر اسمه مراعاة للخصوصية) جاءت إيجابية، مشيراً إلى أن الشخص المذكور كان على صلة بأوروبا.

وأضاف أن حالته الصحية جيدة وأن جميع أفراد أسرته والمحيطين به تحت الملاحظة حالياً.

وأكد قوجا أن وجود حالة واحدة في تركيا يعني فقط أن الفيروس وصل إلى تركيا ولا يعني أن هناك وباء منتشرا في البلاد.

وتابع " فيروس كورونا ليس أقوى من التدابير التي اتخذناها."

وحذر المواطنين من السفر للخارج ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، ويطالبهم باتباع كافة طرق الحماية من فيروس كورونا المعلنة من قبل الوزارة