الدفاع التركية تعلن تحييد 8 إرهابيين في منطقة "نبع السلام" شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 8 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ي ب ك" كانوا يستعدون لمهاجمة القوات المسلحة التركية في منطقة "نبع السلام" شمال سوريا.

جاء ذلك في بيان نشر في الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر" الخميس.

وأضاف البيان أنه تم تحييد 8 من عناصر "بي كا كا/ ي ب ك" بعملية ناجحة لقوات الكوماندوز، عقب رصدهم الإرهابيين وهم يستعدون لشن هجوم على القوات التركية في منطقة نبع السلام.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.