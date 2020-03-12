فرق طبية تركية تجري فحوصات لطالبي اللجوء على الحدود اليونانية بسبب كورونا

تجري السلطات التركية فحوصات طبية على طالبي اللجوء المحتشدين على الحدود اليونانية للعبور إلى أوروبا، وذلك في إطار التدابير ضد فيروس "كورونا الجديد".

وتشرف فرق طبية تركية على قياس درجات حرارة أجسام طالبي اللجوء بأجهزة حرارية وإلكترونية في الشريط الحدودي مع اليونان بولاية أدرنة.

ومنذ 14 يومًا، يتدفق طالبو اللجوء إلى الحدود اليونانية للعبور إلى أوروبا عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم.

وقال مدير الصحة في أدرنة علي جنكير كالكان، إن الفرق الطبية تعمل في المنطقة التي ينتشر فيها طالبو اللجوء منذ اليوم الأول لبداية التدفق.

وأوضح أن الفرق تقوم بتعقيم المنطقة بشكل منتظم يوميًا، وتجري فحوصات على الموجودين هناك لمعرفة ما إذا كانت لديهم أمراض.