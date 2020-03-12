أقار: أنجزنا تفاهمات مهمة مع الوفد الروسي بخصوص إدلب

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده أنجزت تفاهمات مهمة مع الوفد العسكري الروسي بخصوص الأوضاع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الخميس، عقب زيارته مؤسسة "أسيلسان" للصناعات العسكرية والإلكترونية التركية برفقة عدد من القادة العسكريين في أنقرة.

وقال أقار "أنجزنا تفاهمات مهمة مع الوفد العسكري الروسي بخصوص إدلب ".

وأضاف أن قوات بلاده ستستأنف عملياتها العسكرية من حيث توقفت في حال فشلت هدنة وقف إطلاق النار في إدلب.

وأكد على تواجد تركيا في إدلب قائلا: "تواجدنا متواصل في إدلب بكل عناصرنا، ووحداتنا تحافظ على مواقعها هناك، وانسحابنا غير وارد".

وأشار أن قوات النظام السوري قتلت نحو 1500 شخصا في إدلب منذ أيار/مايو الماضي، باستهدافها المدارس والمستشفيات والأسواق والأفران.

ولفت أن الهجمات أدت إلى تهجير نحو مليون و400 ألف شخص من منازلهم معظمهم نساء وأطفال.

وتطرق إلى مكافحة الإرهاب، قائلا: "قواتنا الجوية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية حيدت في عملية أمنية 5 إرهابيين من قيادات تنظيم "كا جي كا" إحداهن سيدة شمالي العراق".

وأكد أقار أن عملية "نبع السلام" شمالي سوريا مستمرة، مشيرة إلى تحييد نحو 100 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" خلال الأيام العشرة الماضية.

وأضاف أن القوات التركية تعمل على ضمان الاستقرار والأمن في منطقة نبع السلام على مساحة 145 كيلومتر، وبعمق 30 كيلو متر.

وحول الوقاية من فيروس كورونا المستجد، قال الوزير التركي" نفذنا تدابير الوقاية من فيروس كورونا بمقراتنا ووحداتنا، ووضعنا قيوداً لسفر الوفود إلى الخارج ولقاءاتهم الدولية".