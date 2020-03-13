التجارة التركية تقرر إرجاء جميع معارضها الدولية والمحلية المقررة بسبب كورونا

أعلنت وزارة التجارة التركية تأجيل المعارض اعتبارا من منتصف مارس الحالي، في إطار التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إنه تقرر تأجيل المعارض المخططة ما بين 16 مارس-30 أبريل، إلى ما بعد 1 مايو.

ولفتت إلى أن قرار التأجيل يشمل كافة المعارض المحلية والدولية التي كانت مزمعة في تركيا، في الفترة المذكورة.

واتخذت تركيا على المستويين الرسمي والشعبي مزيدا من التدابير، لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل ثاني حالة إصابة في البلاد.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.