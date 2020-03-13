قبرص التركية تسجل 3 حالات إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي العدد في البلاد إلى 5

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية شمال قبرص التركية تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 5 أشخاص.

وأشار بيان الوزارة إلى نقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارتهم، كانوا من ضمن مجموعة السياح الألمان الخاضعين للحجر الصحي.

وأكدت إصابة اثنين منهم بفيروس كورونا الجديد، بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

ولفت البيان إلى أنّ الشخص الثالث مواطن من جمهورية قبرص عاد قبل 9 أيام من بريطانيا، ليرتفع عدد المصابين إلى 5 أشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن الحالتين السابقتين المصابتين بفيروس كورونا كانوا من ضمن المجموعة السياحية الألمانية.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.