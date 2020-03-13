وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع عدد المصابين بـكورونا في البلاد إلى 5

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، الجمعة، ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" في البلاد إلى 5، إثر تسجيل 3 حالات جديدة.

وأكد قوجا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن الإصابات الثلاث الجديدة بكورونا لأشخاص من عائلة واحدة ومرتبطين بالإصابتين السابقتين.

وأضاف أن المصاب كان قيد الرقابة الطبية، مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس خارج حدود الإصابات والتغلب عليها.

وفي إطار التدابير المتخدة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد قررت تركيا:

وقف كل رحلات الطيران من وإلى تسع دول أوروبية هي فرنسا، إسبانيا، النرويج، ألمانيا، الدنمارك، بلجيكا، النمسا، السويد، هولندا اعتباراً من صباح الغد حتى 17 أبريل المقبل ليرتفع عدد الدول المحظور السفر إليها إلى 14 دولة

- اعتبار كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يوما

- موظفو الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعاقين ومن تتجاوز أعمارهم الستين في عطلة إدارية 12 يوما اعتبارا من الإثنين

ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي، تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد، وأنه تم وضع الحال قيد الحجر الصحي.