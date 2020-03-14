السلطات التركية تعلق السفر مع 9 دول أوروبية

بدأت السلطات التركية اعتبارًا من صباح السبت تعليق السفر مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بسبب فيروس "كورونا".

جاء ذلك بموجب تعميم صدر الجمعة عن وزير الداخلية سليمان صويلو، في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار "كورونا".

التعميم الذي أرسل إلى جميع المؤسسات المعنية في تركيا، ينص على وقف السفر بشكل مؤقت من وإلى البلدان المذكورة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويشمل التعميم مواطني تلك البلدان ومواطني البلدان الأخرى الذين كانوا فيها خلال 14 يوماً الأخيرة.

ولن تفرض السلطات التركية قيوداً على مواطني البلدان المحددة أثناء خروجهم من تركيا.

وسبق أن اتخذت تركيا قبل أيام قرارًا مماثلا لوقف السفر من وإلى الصين وإيران والعراق وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 5 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.

وأكد قوجة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن الإصابات الثلاث الجديدة بكورونا لأشخاص من عائلة واحدة ومرتبطين بالإصابتين السابقتين.

وأوضح أنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يومًا.

واستطرد: "قررنا حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة".