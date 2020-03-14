تركيا تنشئ مركز "إدارة أزمات" لخدمة مواطنيها في الخارج على خلفية تفشي كوفيد-19

أنشأت وزارة الخارجية التركية مركزا لـ"إدارة الأزمات" لتقديم الخدمات والمساعدة على مدار الساعة للمواطنين الأتراك في كل أنحاء العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وغرد نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كران، على "تويتر"، السبت، قائلا: "بتوجيهات من وزير خارجيتنا أنشأنا مركز لإدارة الأزمات على الرقم الهاتفي (00903122922929)، وهو متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة مواطنينا من جميع أنحاء العالم، فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا".

وأشار كيران إلى أنهم قاموا بتوجيه الأعمال من مركز الاتصال لتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في اليوم.

وأضاف كيران في تغريدة أخرى أن المواطنين الأتراك في الدول الأوروبية التسع التي تم إيقاف الرحلات الجوية إليها سيمكنهم العودة إلى تركيا حتى منتصف ليل 17 مارس/ أذار الجاري.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.