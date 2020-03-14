طائرات "بيرقدار" التركية.. عين ساهرة لحماية طالبي اللجوء على حدود اليونان

تواصل طائرات "بيرقدار" المسيرة، إجراء دوريات مراقبة على الحدود التركية اليونانية، حيث توجد حشود ضخمة من طالبي اللجوء الحالمين بالعبور إلى الدول الأوروبية.

وتعتبر هذه الطائرات بمثابة العين الساهرة على الحدود، حيث ترصد انتهاكات الأمن اليوناني بحق طالبي اللجوء، وترسل اللقطات التي تصورها إلى مركز القيادة العسكرية.

ولدى إجبار حرس الحدود اليوناني طالبي اللجوء على العودة إلى الأراضي التركية، بشكل مخالف للقوانين الدولية، ورصدها من قِبل الطائرات، تقوم الفرق العسكرية بإبلاغ عناصر المهام الخاصة، التي تهرع على الفور إلى النقطة المحددة، ما يجبر الأمن اليوناني على وقف انتهاكاته.

وقال والي أدرنة (شمال غرب)، أكرم جان الب إن طائرات بيرقدار تعتبر من أفضل الطائرات التكتيكية المسيرة، على مستوى العالم، وإنها تساهم بشكل كبير في تزويد قوات حرس الحدود بالمعلومات الفورية اللازمة.

وأضاف بأن طائرات بيرقدار تعد العين الساهرة لحرس الحدود التركي، إذ تساهم في الحد من إعادة قوات اليونانية لطالبي اللجوء إلى تركيا.

وكان المدير التقني لشركة "بيكار" المنتجة للطائرات، سلجوق بيرقدار، أعلن أمس الجمعة في تغريدة عبر "تويتر"، بأن دوريات "بيرقدار تي بي2" بدأت العمل على طول المناطق الحدودية مع اليونان.

وأضاف بيرقدار في التغريدة، قائلا: "من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، تحلق بيرقدار حرة في سمائنا".