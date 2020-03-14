وزير الصحة التركي يحذر من عمليات احتيال بذريعة "فحص كورونا"

حذّر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، السبت، المواطنين والمقيمين من عمليات احتيال تحت مسمى إجراءات "فحص فيروس كورونا".

جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة، أكد خلالها أن موظفي الوزارة لا يجرون فحوصات كورونا بشكل عشوائي وإنما بشكل ممنهج.

ونصح الوزير المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأي شخص يزعم أنه من وزارة الصحة، وجاء لإجراء فحوصات طبية متعلقة بـ"كورونا".

وأوضح في هذا الإطار أنّ موظفين من وزارة الصحة يتصلون بالمواطنين من الرقم الثلاثي 184 الخاص بالوزارة، ويحيطونهم بالمعلومات الضرورية، وعلى إثر ذلك يقوم طاقم طبي بزيارة منزل المواطن المعني.

كما صدر بيان مشابه من المديرية العامة للأمن في تركيا، حذّرت فيه المواطنين والمقيمين من عمليات الاحتيال.

وأكد أن وزارة الصحة تجري فحوصات كورونا على المواطنين بعد الاتصال بهم من الرقم الثلاثي 184.

وشدّد البيان على ضرورة الاتصال بالشرطة عبر الرقم الثلاثي 155، أو بالدرك (جندرمة) عبر الرقم 156، أو بالاسعاف عبر الرقم 112، وعدم السماح للمحتالين باستغلال النوايا الحسنة للمواطنين.

والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 5 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.