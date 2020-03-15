الشؤون الدينية التركية: زيارات العمرة متوقفة منذ 27 فبراير

أكدت رئاسة الشؤون الدينية التركية، الأحد، أن "وقف زيارات العمرة سارٍ منذ 27 فبراير/شباط الماضي" في إطار تدابير وقائية من فيروس "كورونا".

وقالت، في بيان، إنها اتخذت كذلك العديد من التدابير تجنبا لإصابة المعتمرين الأتراك بالفيروس.

وأوضحت أن هذه التدابير شملت عدم السماح للمواطنين الأتراك الموجودين في السعودية لأداء مناسك العمرة، بتمديد فترة بقائهم في أراضي المملكة.

ولفتت رئاسة الشؤون الدينية، أيضا، إلى أن فرق وزارة الصحة التركية نظمت للمعتمرين الأتراك برامج توعوية حول تدابير الوقاية من "كورونا".

وأضافت: "المعتمرون العائدون إلى البلاد، في الفترة الماضية، تم نصحهم بالبقاء في منازلهم مدة 14 يوما، بينما الذين قدموا اعتبارا من مساء السبت، بدأ إخضاعهم للحجر الصحي في مساكن طلابية بولايتي أنقرة وقونيا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات التركية أنها بدأت في إخضاع المواطنين ممن قدموا حديثا من العمرة للحجر الصحي في مساكن طلابية محددة بأنقرة وقونيا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة، إن كل شخص مشمول بهذا القرار سيبقى في الحجر في غرفة خاصة بتلك المساكن، مدة 14 يوما.

كما ذكر أنه "سيتم نقل المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى المستشفى فور قدومهم (من العمرة)، وستُجرى لهم الفحوصات اللازمة".

وحتى اليوم، أصاب "كورونا" نحو 163 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.