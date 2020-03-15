بدء تسيير الدوريات التركية الروسية المشتركة في طريق إم 4 بإدلب

بدأت تركيا وروسيا تسيير دورياتهما المشتركة في طريق إم 4 بمحافظة إدلب السورية اليوم الأحد، بحسب الصحافة التركية.

وانطلقت آليات مدرعة وعناصر من الشرطة العسكرية الروسية من قرية ترنبة لتسلك الطريق الدولي "إم فور" بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة، على ما أوضحت وكالات أنباء روسية.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب توصلت إليه روسيا وتركيا خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى موسكو في 5 آذار/ مارس الجاري قد قضى بتسيير دوريات مشتركة من جيشي البلدين على الطريق الدولي إم 4، وإقامة ممر آمن على جانبي الطريق، على أن يتم الاتفاق حول آلية تنفيذ هذين البندين في وقت لاحق.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، يوم الجمعة الماضي، أنه تم التوقيع مع الوفد الروسي على نص اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب، ودخوله حيز التنفيذ، مشيرا أن أولى خطواته هي تنظيم دورية مشتركة على طريق إم 4 بتاريخ 15 مارس/آذار الجاري.

وأكد أقار أنه سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب.

ولفت إلى أن "هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب بشكل دائم". مضيفاً: "قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفا بناءً في هذا الخصوص".