تركيا تصدر توضيحا رسميا بشأن أعداد المعتمرين الخاضعين للحجر الصحي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة التركية، الأحد، بيانا توضيحيا لتصريح وزيرها محمد محرم قصاب أوغلو حول أعداد المعتمرين الخاضعين للحجر الصحي إثر عودتهم من السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الوزير قصد بالرقم 10 آلاف، في تصريح له الأحد، الطاقة الاستيعابية للمساكن الطلابية في ولايتي أنقرة وقونية، التي تم تخصيصها للحجر الصحي على المعتمرين العائدين، ولم يقصد عدد المعتمرين الخاضعين للحجر الصحي.

وأشارت إلى أن قصاب أوغلو أعرب في تصريحه عن قدرة المساكن الطلابية على استقبال 10 آلاف شخص؛ وهو ما آثار اللبس بشأن العدد الفعلي للمعتمرين الخاضعين للحجر.

والسبت، أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" لمواطن بعد أسبوع من عودته من العمرة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 6.

فيما قال وزير الصحة، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم، إن كافة المواطنين الأتراك العائدين من العمرة اعتبارا من مساء السبت يخضعون للحجر الصحي.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.