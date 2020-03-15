تركيا تضع أكثر من 10 آلاف عائد من العمرة في الحجر الصحي

أعلنت السلطات التركية، الأحد، بدء إخضاع العائدين من العمرة للحجر الصحي.

وأفادت وزارة الشباب والرياضة التركية، في بيان، بأن المواطنين الأتراك العائدين من السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة سيخضعون لحجر صحي مدة 14 يوما.

وأضاف البيان أن الحجر الصحي للعائدين من العمرة يجري في مساكن طلابية محددة بولايتي أنقرة وقونيا.

وأوضح أن توزيع الخاضعين للحجر الصحي على تلك المساكن جرى حسب القدرة الاستيعابية لكل منها.

وأردف: "بعد تهيئة الظروف الملائمة في تلك المساكن، بدأ الحجر الصحي للمواطنين الأتراك العائدين من العمرة".

وتبلغ القدرة الاستيعابية الاجمالية لتلك المساكن في أنقرة 5392 شخصا، وفي قونيا 4938 شخصا.

وفي وقت لاحق، ذكر وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أن وضع العائدين من العمرة في الحجر الصحي اعتباراً من الليلة الماضية.

وأضاف أن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس تم نقلها إلى المستشفيات لإجراء الفحص اللازم للتأكد منها.