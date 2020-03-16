"أسيلسان" التركية تطرق أبواب تطوير الأجهزة الطبية

بعد النجاح الكبير الذي حققته في مجال الصناعات الدفاعية، تواصل شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية الإلكترونية مساعيها في إنتاج وتطوير أجهزة طبية، بإمكانات محلية.

وفي هذا الإطار، تعتزم الشركة التركية تطوير أجهزة طبية في 3 مجالات مختلفة هي التصوير الشعاعي، والتشخيص والدعم الصحي.

في السياق ذاته، تواصل "أسيلسان" مشاريعها المتعلقة بتطوير ماسحات ضوئية وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي.

وتقوم الشركة في هذا الإطار، بتأسيس تعاون وشراكات مع الشركات المتخصصة داخل وخارج تركيا.

ومن المتوقع أن يدخل جهاز الصدمات الكهربائية الذي طورته "أسيلسان" بالتعاون مع شركة أخرى، أسواق البيع، خلال العام الحالي.

وشركة "أسيلسان" التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية، تأسست عام 1975 بمبادرة من "مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات.

وباتت أسيلسان التي برزت في تطوير أنظمة ومنتجات مستخدمة تقنيات دقيقة، تسهم في الاقتصاد التركي، من خلال تصديرها لمنتجاتها خارج البلاد.