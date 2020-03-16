إيطاليا تحرم مصابي "كورونا" ممن هم فوق الـ80 من العلاج

أصدرت وحدة إدارة الأزمات في تورينو الإيطالية وثيقة تقترح رفض علاج ضحايا فيروس كورونا المستجد ممن تتجاوز أعمارهم الـ80 عاماً أو من يعانون من حالة صحية سيئة وذلك بسبب لانتشار الهائل للفيروس وارتفاع عدد الحالات يونياً بشكل أصبحت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية غير قادرة على استيعاب حالات جديدة.

وتقول الوثيقة ، التي أعدها قسم الحماية المدنية في منطقة بيدمونت ، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا: "يجب أن تشمل معايير الوصول إلى العلاج المكثف في حالات الطوارئ أن يكون المريض أقل من 80 سنة وألا يكون يعاني من أمراض مزمنة خطيرة.

وأعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 1809 إثر تسجيل 368 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.