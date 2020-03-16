تركيا تغلق جميع المرافق الاجتماعية على وقع مخاوف من تفشي كورونا

أمرت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين بإغلاق جميع المقاهي والمسارح والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن الاجتماعية المماثلة ابتداء من يوم الثلاثاء في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبناء على تعليمات الوزارة، فإن جميع المقاهي والصالات الرياضية والمسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية وقاعات الأفراح وقاعات الموسيقى والحانات وصالات الشيشة ومقاهي الإنترنت وجميع أنواع مراكز الألعاب والمتنزهات والمسابح والحمامات التركية والساونا والمنتجعات الصحية ستكون مغلقة حتى إشعار آخر بدءا من منتصف الليلة.

وستكون مراكز التسوق "المولات" والمطاعم قادرة على العمل بناء على تعليمات الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت)، حظرًا على مستوى البلاد على صلوات الجماعة، بما في ذلك صلاة الجمعة، في أعقاب اكتشاف حالات جديدة.

وأعلنت تركيا اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 18 .

وقال وزير الصحة فخر الدين كوجا إن من بين الحالات الـ 18، سبعة أشخاص عادوا من دول أوروبية وثلاثة من الولايات المتحدة.

وحث الوزير جميع المواطنين على اتباع بروتوكولات الحجر الصحي إذا اشتبهوا في إصابتهم بالفيروس.

وكانت تركيا قد أغلقت حدودها وأوقفت معظم الرحلات الدولية بينما يجتاح وباء كورونا الكرة الأرضية. وحذرت السلطات مرارًا وتكرارًا الجمهور من عدم السفر إلى الخارج. فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في تركيا نتيجة الفيروس، وتؤكد الحكومة للجمهور أن الإجراءات مطبقة مع التوصية بالاحتياطات للجميع.