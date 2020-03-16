تركيا تفرض حجراً صحياً على مواطنيها القادمين من 9 بلدان أوروبية

أكدت ولاية إسطنبول، الاثنين، أن جميع الأتراك المزمع جلبهم من 9 دول أوروبية، سيخضعون للمراقبة والحجر الصحي بالولاية، لمدة 14 يوما، في إطار التدابير المتخذة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الولاية في بيان، أن الحجر الصحي والمراقبة الطبية، سيشملان الوافدين إلى المدينة من ألمانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا.

وأوضح البيان أن اجتماعا وزاريا انعقد أمس الأحد، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، حضره نائبه فؤاد أوقطاي ووزراء الخارجية والصحة والداخلية والمواصلات، لبحث التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن على المواطنين والطلاب الأتراك الموجودين في البلدان الأوروبية المذكورة، والراغبين في العودة إلى بلادهم، التواصل مع القنصيات والسفارات التركية هناك.

ولفت البيان إلى أن جلب المواطنين الأتراك من البلدان المذكورة إلى تركيا، سيستمر حتى منتصف ليلة الثلاثاء 17 مارس.

وأشار إلى أن الحجر الصحي للوافدين، سيتم في 3 مساكن طلابية في مناطق متفرقة من مدينة إسطنبول.

والأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18.