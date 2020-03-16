"كورونا".. الشؤون الدينية التركية تعلق صلاة الجمع والجماعة مع إبقاء المساجد مفتوحة

قال رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش إنه تقرر تعليق أداء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد مع الإبقاء على المساجد مفتوحة لمن يرغب في أداء الصلاة منفرداً ورفع الأذان في أوقاته، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفيما يخص المعتمرين، قال أرباش: "جميع المعتمرين الأتراك ضمن أفواج رئاسة الشؤون الدينية عادوا إلى البلاد".

وأردف: "390 معتمرا سيعودون إلى البلاد اليوم عبر الشركات الخاصة وسيخضعون للحجر الصحي".

ومساء الأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا، ليرتفع العدد إلى 18 حالة.

ومن بين التدابير التي اتخذتها تركيا في الحد من انتشار فيروس كورونا، تعطيل المدارس لأسبوعين، والجامعات لثلاثة أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.

وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.