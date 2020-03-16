وزارة الصحة التركية تفند أكاذيب متداولة حول تدابيرها بخصوص "كورونا"

نفى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاثنين، صحة مزاعم تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن "وثيقة سرية" لوزارة الصحة حول التدابير ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قوجة على حسابه في موقع توتير، وأكد فيها أن صورة ما تسمى بـ "الوثيقة السرية"، التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، لا تمت إلى الحقيقة بصِلة.

وشدّد الوزير التركي أن هناك جهات "تهدف لبث الوهن في نفوس 82 مليون إنسان عبر إفقادهم الشعور بالأمان".

وأكد قوجة ضرورة عدم إتاحة الفرص أمام تلك الجهات، مبينا أن الخبر الصحيح يصدر عن التصريحات الرسمية المباشرة.

وتداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما سمتها "وثيقة رسمية" صادرة عن وزارة الصحة التركية تزعم احتواءها على تدابير ضد انتشار فيروس كورونا، من قبيل إغلاق المتاجر والسماح لها بالعمل مدة محدودة أسبوعيا، ومنع السفر بين المدن وغيرها.

ومساء الأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا، ليرتفع العدد إلى 18 حالة.

ومن بين التدابير التي اتخذتها تركيا في الحد من انتشار فيروس كورونا، تعطيل المدارس لأسبوعين، والجامعات لثلاثة أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.

وحتى صباح الاثنين، أصاب كورونا ما يزيد على 169 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.