أدرنة التركية.. 147 ألف طالب لجوء عبروا إلى اليونان

أعلنت ولاية أدرنة غربي تركيا، الثلاثاء، أن عدد طالبي اللجوء ممن عبروا إلى اليونان، بلغ 147 ألفا و132، منذ بدء تدفقهم إلى أوروبا في 27 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت الولاية في بيان، أن السلطات اليونانية تمارس مختلف أنواع العنف ضد طالبي اللجوء، منها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على الأشخاص.

ولفتت أن العنف ضد طالبي اللجوء، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 214 آخرين.

وذكر البيان أن 206 أشخاص تمت معالجتهم من قبل الفرق الطبية التركية، مشيرا إلى مواصلة تداوي 8 آخرين.

وأشار أنه منذ بدء تدفق طالبي اللجوء، تقدم 7 آلاف و96 شخصا لتلقي العلاج في المستشفيات التركية، كما تم تطعيم 1581 طفلا ضد مرض الحصبة، إضافة لتلقيح 44 امرأة حاملا ضد مرض الكزاز.

وأضاف البيان، أنهم ضبطوا 126 ألفا و827 مهاجرا غير نظامي عام 2019، وجرى نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في دائرة الهجرة بالولاية.

ولليوم الـ19 على التوالي، يواصل طالبو اللجوء الانتظار على الحدود التركية ـ اليونانية، أملا بالوصول إلى دول أوروبا الغربية، رغم مرارة ما يصيبهم، بدءا من الطقس السيئ مرورا بعنف الأمن والأسلاك الشائكة اليونانية، التي تقف سدا أمام آمالهم.

ومنذ 27 فبراير الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.