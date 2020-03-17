أقار: اتخذنا سلسلة تدابير وقائية ضد "كورونا" على صعيد المؤسسة العسكرية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اتخاذ سلسلة تدابير احترازية داخل المؤسسة العسكرية للوقاية من فيروس "كورونا".

جاء ذلك في تصريحات للوزير، الثلاثاء، أوضح فيها أنه بحث الاثنين مع قادة الجيش، التدابير الوقائية في القوات المسلحة ضد كورونا.

وقال أقار: "تم تعليق الدراسة في المدارس والكليات العسكرية لغاية 13 أبريل/نيسان المقبل، وإلغاء أنشطة مثل الاحتفالات والمؤتمرات والاجتماعات القصيرة الأجل والدورات والمعارض والندوات".

وأضاف: "خلال هذه الفترة، لن يتم قبول الزوار في الوحدات والمقار والمؤسسات (التابعة للقوات المسلحة)، باستثناء من يقيمون في نوادي الضباط ودور الضيافة".

وتابع: "تم إيقاف المهام المؤقتة في الخارج حتى إشعار آخر، وسيخضع الموظفون الموجودون حاليًا في الخارج لفحوصات طبية عند عودتهم إلى منازلهم، وسيتم منع اتصالهم بالموظفين الآخرين لفترة معينة من الزمن".

وأشار أقار إلى تأجيل تنفيذ المناورات المحلية والدولية.

وأوضح وزير الدفاع أن التدابير المتخذة "لن تؤثر سلبًا على العمليات التي تنفذها القوات المسلحة في الداخل والخارج، وأنشطة أمن الحدود وغيرها من الأنشطة".

ومساء الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد إلى 47 إصابة في البلاد.