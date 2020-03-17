ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 47

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مساء الاثنين أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 47، مع تأكيد 29 حالة جديدة.

وقال قوجة على تويتر إن جميع الحالات الجديدة الـ 29 كانت على اتصال مباشر أو غير مباشر بالولايات المتحدة أو الشرق الأوسط أو أوروبا، بما في ذلك ثلاث حالات عادت من العمرة في المملكة العربية السعودية.

وكتب وزير الصحة "الاتصال الخارجي سيظل يشكل خطرا"، وحث الجميع على تجنب الاتصال الاجتماعي غير الضروري وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي إذا عادوا من الخارج.

وقال الوزير في وقت سابق اليوم الاثنين إنه لم تحدث وفيات بسبب الفيروس حتى الآن لكنه أضاف أن بعض المرضى يعانون صعوبات في التنفس.

كما أعلن أن تركيا ستحظر الرحلات الجوية من تسع دول إضافية ابتداءً من يوم الثلاثاء ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للدول إلى 20.

وبينما عززت أنقرة إجراءاتها للحد من تفشي المرض، أمرت وزارة الداخلية بإغلاق جميع أماكن التجمعات الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد تقريبًا، بما في ذلك المقاهي ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية وقاعات الأفراح. وأمرت الوزارة في وقت سابق بإغلاق جميع الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات.

وأعلنت هيئة الشؤون الدينية (ديانت)، أكبر هيئة دينية في البلاد، حظر تجمعات الصلاة ، بما في ذلك صلاة الجمعة، مع ترك المساجد مفتوحة للأشخاص الذين يريدون أداء الصلوات اليومية.

وكانت الحكومة قد أغلقت المدارس من قبل لمدة أسبوعين تبدأ في 16 مارس، في حين تم إغلاق الجامعات لمدة ثلاثة أسابيع.