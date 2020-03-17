الرئاسة التركية تنفي صحة الشائعات المتعلقة بإعلان الطوارئ وحظر التجوال في البلاد

نفت الرئاسة التركية صحة ما يشاع عن التوجه لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال وفرض قيود على التنقل في البلاد، في إطار التدابير لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة، فخر الدين ألطون، في تصريح، الثلاثاء، أن مكافحة كورونا مستمرة بشكل حازم وعقلاني وبمنتهى الشفافية.

ولفت إلى أن الدولة التركية تعمل ليل نهار من أجل احتواء الفيروس وحصر انتشاره في البلاد.

وشدد على أن "الشائعات القائلة بأنه سيتم إعلان حالة الطوارئ وحظر تجول أو فرض قيود على التنقل، لا تعكس الحقيقة".

وأكد حرص الدولة على الحفاظ على حريات المواطنين، إلى جانب صحتهم وسلامتهم، خلال مكافحة الفيروس.

ودعا ألطون، المواطنين إلى عدم الاكتراث إلى أي خبر أو معلومة أو شائعة، لم يتم تأكيدها من قبل مصادر رسمية.

والاثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد إلى 47.