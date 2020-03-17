3614 مواطناً تركياً يعودون اليوم من 9 دول أوروبية ويخضعون للحجر الصحي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن 3 آلاف و614 مواطنا سيعودون من 9 دول أوروبية مساء الثلاثاء، ومن المقرر أن يخضعوا للحجر الصحي.

وأوضح تشاوش أوغلو، في تصريح الثلاثاء، أن بلاده أنشأت وحدة للتنسيق والدعم حول مكافحة فيروس "كورونا".

وأشار أنهم أجروا اتصالات مع السفراء والقناصل الأتراك العاملين في الصين وإيطاليا وإيران والعراق، لمتابعة آخر التطورات وأحوال الرعايا هناك.

وأضاف تشاوش أوغلو، أنهم نسقوا مع شركة الخطوط الجوية التركية، ووزارة النقل، لجلب 3 آلاف و614 مواطنا في 9 دول أوروبية، دون أن يحددها، عبر 34 رحلة جوية.

ولفت إلى أن عملية الجلب ستتم حتى منتصف ليل الثلاثاء، وأنه سيتم إخضاع جميع العائدين للحجر الصحي 14 يوما، في ولايتي إسطنبول وقوجه إيلي.

وذكر أن جميع احتياجات المواطنين ستتم تلبيتها من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

والاثنين، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد إلى 47 في البلاد.

وأعلنت السلطات التركية في اليوم نفسه، اتخاذ تدابير جديدة تشمل أماكن الراحة والترفيه العامة بعموم البلاد، في إطار مكافحة الفيروس.

ونص تعميم وزارة الداخلية، على "إغلاق مؤقت اعتبارا من منتصف ليلة الإثنين ـ الثلاثاء، للمتاحف ودور السينما وصالات الغناء والأعراس والمطاعم التي تقدم عروضا موسيقية، وجميع أنواع المقاهي والكازينوهات والحانات ومقاهي الإنترنت وصالات الألعاب وأماكن لعب الأطفال المغلقة، والنوادي والملاهي والمسابح والحمامات الشعبية وصالات الساونا والتدليك والمراكز الرياضية".

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا قرابة 183 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.