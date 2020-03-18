أردوغان يطالب الأتراك بالصمود مدة شهرين لتجاوز كورونا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن بلاده ستتجاوز أزمة فيروس كورونا خلال شهرين من الآن.

جاء ذلك في خطاب متلفز عقب اجتماع تنسيقي لمواجهة كورونا في العاصمة أنقرة، الأربعاء.

وقال أردوغان: "لنصمد شهرين حتى نتجاوز الأزمة بأفضل طريقة".

ولفت أن بلاده تابعت التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عن كثب منذ البداية، واتخذت التدابير الوقائية في هذا الشأن بالسرعة القصوى.

وأكد أن الدولة سخّرت إمكانياتها من أجل القضاء على تهديد كورونا.

وبيّن أن بلاده ستُفعّل حزمة "درع الاستقرار الاقتصادي" المتضمنة تخصيص أموال بقيمة 100 مليار ليرة للتخفيف من آثار كورونا.

ودعا مواطني بلاده إلى مراعاة التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.