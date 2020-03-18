اكتمال عودة المواطنين الأتراك من 9 دول أوروبية

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، اكتمال عودة المواطنين الأتراك إلى البلاد من 9 دول أوروبية، والبالغ عددهم ألفين و807 مواطنين.

وأوضح أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية العودة انتهت في تمام الساعة 06:00 صباح الأربعاء.

وأضاف أن هؤلاء المواطنين سيخضعون للحجر الصحي مدة 14 يوما، تحسبا من ظهور فيروس كورونا لدى أحدهم، وستتم استضافتهم في مساكن طلابية.

وأكد أوقطاي، أنه سيتم توفير كافة مستلزمات المواطنين في المساكن الطلابية، من خدمات صحية وغذاء.

يذكر أن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أعلن مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في البلاد، وارتفاع عدد المصابين إلى 98.