تركيا تغلق معابرها مع اليونان وبلغاريا أمام المسافرين بسبب كورونا

أغلقت تركيا معابرها الحدودية مع اليونان وبلغاريا أمام المسافرين في الاتجاهين، في إطار التدابير ضد فيروس كورونا.

وبحسب المعلومات، فإنه لن يُسمح لقدوم ومغادرة المسافرين عبر بوابات "بازار قولا" و "إسبالا" و "أوزون كوبري" مع اليونان، ومعابر "دره كوي"، و"حمزة بيلي"، و"قابي قولا" مع بلغاريا.

كما جرى إيقاف الرحلات البحرية بين تركيا واليونان بشكل متبادل.

وأوضحت المعلومات أنه لن تكون هناك قيودا على نقل البضائع عند البوابات الحدودية، مؤكدة استمرار أنشطة النقل وفق الإجراءات التي تحددها وزارتي الصحة والتجارة.

وحتى الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 215 ألفا في 170 بلدا وإقليما، توفي نحو 8885، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.