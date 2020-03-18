تركيا توجه ضربة موجعة لإرهابيي بي كا كا خلال الشتاء الماضي

أوردت وكالة الأناضول معلومات عن تحييد 191 إرهابياً من تنظيم بي كا كا/ ي ب ك في عمليات مختلفة خلال الشتاء المنصرم، بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 منهم في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا، في أحدث عملية.

وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء أن عناصر من الوحدات الخاصة، استطاعت تحييد الإرهابيين الأربعة في عملية عسكرية مُحكمة، بعد أن استهدف الأخيرون القوات التركية بإطلاق الرصاص.

وتواصلت العمليات ضد التنظيم الإرهابي بتنسيق وتعاون بين القوات المسلحة، والمديرية العامة للأمن، والقيادة العامة لقوات الدرك (الجندرما) وجهاز الاستخبارات الوطني.

وبحسب المعلومات، أسفرت العمليات ضد "ي ب ك/ بي كا كا"، في الفترة بين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ـ 29 فبراير/ شباط 2020، عن استشهاد 16 من عناصر الأمن، وإصابة 9 آخرين.

في المقابل، دمرت السلطات العديد من مخازن ومستودعات أسلحة ومؤن تابعة للتنظيم الإرهابي، فضلا عن تحييد 191 إرهابيا من عناصره.

كما ارتفع إلى 49، عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للسلطات، نتيجة محاولات الإقناع من قبل الاستخبارات وقوات الدرك، بحلول نهاية فبراير.