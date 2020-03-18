تركيا سباقة بوضع خطط لمكافحة الأوبئة قبل 8 أشهر من تفشي فيروس كورونا

أثار نجاح تركيا في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا الكثير من الجدل باعتبارها واحدة من الدول الأقل تأثراً بهذه الأزمة المستمرة حول العالم. ومن أهم العوامل التي ساعدت على وقف انتشار المرض في البلاد، إعداد الحكومة خطة غزيرة التفاصيل ضد وباء محتمل قبل 8 أشهر من انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ورغم أن التبليغ عن أول حالة وفاة في وقت متأخر من يوم أمس، إلا أن حالة وفاة وحيدة بعد ثلاثة أشهر من تفشي المرض، يمثل بحد ذاته نجاحاً نسبياً.

وكان مرسوم رئاسي يحمل خطة تفصيلية قد حال دون تأثير الفيروس على الأمة بشكل سيء حتى الآن، حيث نشرت وزارة الصحة في أبريل 2019 خطة مؤلفة من 229 صفحة، تم فيها وضع احتياطات ضد وباء محتمل، وأمرت الوزارة المؤسسات الرسمية بالالتزام بقواعد النظافة الصارمة وتنفيذ تدابير معينة في حالة الطوارئ الوبائية أو انتشار وباء عالمي.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أنه حتى مساء أمس الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في تركيا إلى 98 حالة، مع تأكيد 51 حالة جديدة.

ومع تصعيد أنقرة إجراءاتها للحد من تفشي المرض، أمرت وزارة الداخلية بإغلاق جميع أماكن التجمعات الاجتماعية في أنحاء البلاد، بما في ذلك المقاهي ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية وقاعات الأفراح. بينما أمرت الوزارة في وقت سابق بإغلاق جميع الحانات والمراقص والنوادي الليلية.

كذلك أعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية حظر تجمعات الصلاة، بما في ذلك صلاة الجمعة، في حين بقيت المساجد مفتوحة أمام من يريد أداء الصلوات اليومية.

وكانت الحكومة قد أغلقت المدارس من قبل لمدة أسبوعين تبدأ في 16 مارس، في حين تم إغلاق الجامعات لمدة ثلاثة أسابيع.